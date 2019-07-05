Ворожіння, хороводи та магічна квітка

У ніч з шостого на сьоме липня українці починають святкувати Івана Купала. Молоді дівчата запускають віночки у воду та ворожать на сужених. Люди шукають цвіт папороті, що дарує чарівні здібності. Ну і, звісно, стрибають через очищуюче вогнище. Згідно до традицій, полум’я здобувають виключно тертям дерева об дерево, горіти воно повинно всю ніч. У зв’язку з цим варто бути дуже уважними під час розваг біля води та з вогнем. Розводити багаття слід якнайдалі від сухих рослин, а після свята – ретельно загасити.

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