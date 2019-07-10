Примусова фізкультура від комунальників

Ось вже другий місяць мешканці будинку №45 по проспекту Яворницького щодня змушені долати сотні сходинок. Підіймач у чотирнадцятиповерховому будинку не працює. Його відключили від живлення за борги компанії-управителя. У заручниках опинилися і літні люди, і родини з маленькими дітьми. Адже кожен похід на вулицю – то справжнє випробування. Ось так – із сином в одній руці, а візочком і в іншій – Ганні щодня доводиться долати по 14 поверхів пішки. Прогулянка із дитиною перетворюється на справжній клопіт. Аби зайвий раз не повертатися додому – на вулицю доводиться брати цілу купу речей.

Страждають через несправний підйомник і пенсіонери. Літні люди, скаржаться: зайвий раз і на вулицю не виходять. Щодня долати пішки з десяток поверхів – здоров’я не дозволяє.

Ліфт перестав тут працювати ще з кінця травня. Люди звертались до усіх можливих інстанцій. З’ясувалось: комунальне підприємство, який є їхнім управителем, заборгувало енергетикам не лише за цей будинок. Але й за всі свої об’єкти. Сума кругленька, майже пів мільйона гривень. Та комунальники стверджують – у цьому не лише їхня провина.

“Заборгованість підприємства утворилась відповідно до постанови НКРЕ та не відповідністю закладеної вартості електроенергії у розрахунковому тарифі на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території, а також низьким процентом оплати послуг населення. ”

На попередження енергетиків комунальники уваги не звертали. Гарантійних зобов’язань про часткове щоденне погашення боргу – не виконали. Тож і вибору не залишили.

“Даний споживач не виконав дії по врегулюванню заборгованості і, відповідно до чинних правил, була подана заявка до оператора. Даний споживач був відключений від енергопостачання.”

Аби ліфт запрацював, підприємство-управитель має хоча б почати сплачувати борг. Та мешканці будинку вирішили взяти усе у свої руки й нарешті самостійно управляти будинком. Як тільки-но пройдуть усі необхідні процедури, енергетики укладуть з ними, як з ОСББ, прямий договір та під’єднати до енергопостачання. Та доти, скоріш за все, людям доведеться ходити пішки.