Брудна виборча кампанія

Тотальне застосування адмінресурсу та свавілля посадовців. Так характеризують перебіг парламентської виборчої кампанії спостерігачі. Чорні технології, вандалізм та підкуп виборців набувають масового характеру. У списках партій та по мажоритарних округах – більш як п’ятдесят одіозних осіб із заплямованою репутацією. Експерти радять виборцям скептично ставитися до обіцянок кандидатів щодо територій, від яких вони балотуються. Як то популярних ремонтів вулиць чи покращення місцевої інфраструктури:

“Коли людина обирається до Верховної Ради, на неї розповсюджується “Закон про народного депутата України”. І вона вже ніякого відношення до території, від якої обралася, – немає. Ця людина повинна оті всі обіцянки виконувати для України вцілому.”