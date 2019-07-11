Дніпровські спортсмени з водних лиж здобули “золото” на світових змаганнях

Данило Фільченко – 20-річний спортсмен із Дніпра. У чемпіонаті бере участь не вперше. Два роки тому він вже завойовував два золота. На цих світових змаганнях у Канаді Данило встановив особистий та світовий рекорди у фігурному катанні на водних лижах. У скарбничці юного спортсмена цього разу золото та два срібла. У стрибках з трампліна він був другим. Результат у 61,9 метра – нижчий за його особистий рекорд. Тут, каже хлопець, далося взнаки емоційне напруження.

Гарні результати у фігурному катанні та на трампліні і в Олександра Самойлова. На його рахунку – дві бронзові медалі.

У результаті : вперше за всю історію цього чемпіонату Україна посідає третє місце у загальнокомандному заліку. «Срібло» – у Канади, «золото» – у Великобританії.

Відпочивати на лаврах юним чемпіонам нема коли. Попереду – виснажливі тренування та підготовка до чемпіонату Європи. Чемпіонат Європи з воднолижного спорту наприкінці серпня пройде у Дніпрі.