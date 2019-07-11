У Кам’янському матір дитини з інвалідністю втратила законне право на безкоштовний проїзд у міжміському транспорті. Жінка також має групу інвалідності, однак автоперевізник відмовляється надавати безкоштовні місця, захищаючись одним із законів України. Більше того, навіть обласні чиновники виявляються безсилими.

Ольга – мати двох дітей з особливими потребами з Кам’янського. Вже доросла донька хвора на епілепсією, а восьмирічний Андрій – на аутизм. Сама жінка теж має інвалідність – через видалену щитовидну залозу. До цього літа сім’я спокійно користувалась пільгами на безкоштовний проїзд у міжміському транспорті . І от зненацька – їм почали відмовляти.

Жінка вимушена витрачати мінімум сто двадцять гривень на тиждень аби відвезти сина на життєво важливі для нього процедури та заняття, які проводять лише у Дніпрі. Коли ж дитині гіршає – їздити доводитсья чи не щодня.

Ольга припускає – зміни у пільговій системі – це ініціатива перевізника. На самому ж автовокзалі нам відповісти на це запитання не змогли.

Цей відділ перевевезень знаходитсья на центральному автовокзалі Дніпра. Туди і рушаємо. Однак нашому приїзду тут не раді. Охорона вимагає припинити зйомку.

Однак завзяття охоронців швидко вгамовує патрульна поліція.

Та от директорка автовокзалу спілкуватись на камеру відмовилась. Конкретної відповіді з приводу позбавлення родини законних пільг – дати не змогла.

Від пояснень на камеру – категорично відмовились і обласні чиновники. А от Ользі на її запит відправили ось таку відписку. Аналогічні папірці жінка отримала і від керівництва автовокзалу. І перші, і другі своєрідно трактують закон України про основи соціальної захищенності інвалідів. Виявляється, що права безкоштовного проїзду міжміським транспортом – люди з інвалідністю – взагалі не мають. Юристи ж в такій інтерпретації вбачають купу неточностей.

Проте, як тоді Ольга разом із сином раніше їздили з Кам’янського до Дніпра безкоштовно? Правознавці припускають, що обласні чиновники могли внести поправки до закону, які змінюють пільгову систему саме на Дніпропетровщині. Але чи так це насправді – достеменно не відомо. Адже обласні чиновнки, які і контролюють систему пільгового проїзду, вперто мовчать. Ми вже відправили інформаційний запит і чекаємо на відповідь.