Цієї неділі тимчасово зміниться рух транспорту

12.07.2019 18:02

Він буде обмежений на проспекті Яворницького, площах Соборній та Шевченка. Там відбудеться урочиста хода з нагоди фіналу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). З одинадцятої до тринадцятої години  за скороченим маршрутом поїдуть тролейбуси № 1,№ 16 та 21.
Тролейбуси кільця А та Б змінять маршрути, а десятий  взагалі призупинять свою роботу. Детальнішу інформацію щодо змін у русі електротранспорту можна знайти на сайті Дніпровської міської ради.

Інші новини

Перший офіційний візит нового президента на Дніпропетровщину

12.07.2019 18:26

Виділити кошти на будівництво об’їзної

12.07.2019 18:24

Провалився під землю просто перед очима рідної бабусі!

12.07.2019 18:13

Магічне попередження

12.07.2019 18:11

З 1 липня збільшується розмір пенсій

12.07.2019 18:04

Змушена платити – попри пільги

11.07.2019 15:23
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com