Цієї неділі тимчасово зміниться рух транспорту

Він буде обмежений на проспекті Яворницького, площах Соборній та Шевченка. Там відбудеться урочиста хода з нагоди фіналу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). З одинадцятої до тринадцятої години – за скороченим маршрутом поїдуть тролейбуси № 1,№ 16 та 21.

Тролейбуси кільця А та Б змінять маршрути, а десятий – взагалі призупинять свою роботу. Детальнішу інформацію щодо змін у русі електротранспорту можна знайти на сайті Дніпровської міської ради.

Продовжити читання