Виділити кошти на будівництво об’їзної

12.07.2019 18:24

 

Володимир Зеленський під час свого візиту проінспектував ще один місцевий довгобуд  об’їзну дорогу. Її почали прокладати ще далекого 2013-го. Утім, через брак коштів роботи зупинили. Дорога мала б розвантажити місто від фур. Чиновникам президент доручив знайти гроші на її будівництво, а ще  на ремонт двох найпроблемніших трас області.

Дніпро  чи не єдиний обласний центр в Україні без об’їзної. На її будівництво 6 років тому виділили пів мільйона гривень. Ділянку довжиною 7 кілометрів проклали наполовину. Тепер на завершення об’єкту потрібен 1 мільярд гривень. Шлях буде виходить від Запорізького шосе до Південного мосту і відведе від центра міста увесь потік, який йде на Донецьк та Харків.

Проінспектувати довгобуд приїхав і президент.

В Укравтодорі пояснюють: у дорожному фонді на дороги державного значення передбачено лише 18 мільярдів гривень  на всю країну.

Володимир Зеленський радить чиновникам не обирати, а знайти кошти. Доручає у найкоротший термін добудувати об’їзну, до того ж  капітально відремонтувати Криворізьку та Нікопольську траси.

В облавтодорі твердять: загалом на ремонт Нікопольської та Криворізької траси необхідно близько чотирьох з половиною мільярдів гривень. А проект будівництва об’їзної  передбачає ще дві черги. Загальна протяжність – 61.5 кілометр.

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