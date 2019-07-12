Перший офіційний візит нового президента на Дніпропетровщину

Володимир Зеленський сьогодні прибув до Дніпра літаком, після чого йому одразу показали кілька варіантів реконструкції аеропорту. Й просили державного фінансування на втілення цього довгоочікуваного проєкту. Також президент навідав один з місцевих довгобудів й навіть уклав досить неочікуване парі. Одразу по приземленню літака місцеві очільники заходилися знайомити Володимира Зеленського з планами реконструкції Дніпропетровського аеропорту. Найбільш прийнятним вважається проєкт будівництва нової злітно-посадкової смуги довжиною 2900 метрів на місці старого летовища.

Глава держави зазначив, що місто-мільйонник не може повноцінно функціонувати без летовища. Й пообіцяв підтримку. Відомо, що в бюджеті закладені 200 мільйонів на проєктні роботи. Тендер на їх виконання планується наступного тижня. Загальна ж вартість реконструкції аеропорту оцінюється приблизно у 2,9 мільярда гривень.

Також Володимир Зеленський навідався на Новий міст, який вже два роки ремонтують. Вислухав сумну історію поневірянь з підрядниками й прокурорськими розслідуваннями. Й уклав з мером Дніпра парі. Якщо міст не здадуть до 14-го вересня, Борис Філатов піде у відставку.

Міська влада й без того анонсувала відкриття переправи на день міста. Окрім відремонтованого дорожнього покриття, обіцяють додатковий ряд деформаційних швів та нову тролейбусну мережу.