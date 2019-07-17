В Україні завершується вступна кампанія у вищі навчальні заклади

17.07.2019 18:04

Від абітурієнтів Дніпропетровщини уже надійшло понад сорок тисяч заяв. Найчастіше обирають столичні та місцеві виші. Подати можуть сім заяв на чотири спеціальності. Випускники із середньою спеціалізованою освітою чи дипломом бакалавра заяви на продовження навчання подають лише особисто.

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