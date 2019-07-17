У Дніпрі вже цієї неділі стартує третій етап всеукраїнських перегонів Swiming Race. Наше місто прийняло естафету від Києва та Черкас, де пройшли перший та других тури. У змаганнях можуть брати участь як професіонали так і любителі. Основні дистанції – три та півтора кілометра. Замість басейну – головна річка країни. Не забули й про найменших – організатори влаштують спеціальну сімейну дистанцію довжиною всього сто метрів. Фінальний, четвертий етап перегонів прийматиме Одеса.

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