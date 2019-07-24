На одну вулицю 8-го березня менше

З трьох аналогічних назв у Дніпрі віднині лишилося тільки дві. Ту, що була у Соборному районі – перейменували на честь Мусліма Магомаєва. Таке рішення прийняли на сесії міської ради. Також депутати погодили кредити на впорядкування дворів, взяття на баланс кількох гуртожитків та заборонили вирубати у Дніпрі дерева.

Перша сесія після парламентських виборів. Сім депутатів міської ради Дніпра намагалися підвищити свій статус й стати народними обранцями. Й жоден не пройшов. Проте, засідання розпочалося з оплесків на честь їхніх амбіцій. Після чого взялися за діло. Мера одразу запитали – навіщо Дніпру нові кредити. Адже депутати мали погодити позику на 600 мільйонів у двох банках.

Головний фінансист мерії пояснив, що Дніпро далеко не в лідерах по позиках. Після цього погоджена заздалегідь сесія покотилася як по олії. Серед багатьох рішень про міське господарство було й справді доленосне. Дніпро зрештою взяв на баланс п’ять багатостраждальних гуртожитків. Від них відмовилися підприємства, а місто багато років не помічало.

На сесії також вперше за довгий час розглянули петицію жителів. Вона стосується збереження зелених насаджень. До цього активісти безліч разів протестували проти безконтрольної вирубки задля будівництва чергових МАФів. Й навіть носили до мерії труну з платанів, які спиляли на вулиці Короленка. Після недовгої дискусії депутати підтримали петицію. Тож, відтепер у Дніпрі неможна рубати дерева для того, щоб встановити МАФ чи рекламний борд, або облаштувати паркування. Мораторій діє, доки не буде прийнята нова міська програма щодо зелених насаджень.

Також сесія прийняла рішення щодо перейменування. Вулиця восьмого березня, та що у Соборному районі, тепер носитиме ім’я азербайджанського співака Мусліма Магомаєва.