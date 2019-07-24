Це незвичний проєкт про успішних мешканців Дніпра, що надихають своїми ідеями. Його створила місцева журналістка та фотографиня Катерина Кудіна. Аби розповідати історії своїх героїв — обрала незвичний формат, що поєднує фотосесію та інтерв’ю. PHOTOVIEW ME стартував у грудні минулого року. Побачити його можна в ютубі на однойменному каналі. Першою героїнею проєкту стала Ганна Старчевська, речниця Нацполіції у Дніпропетровській області.

Вона хоч і звикла відповідати на питання журналістів, але розповідати про особисте – це зовсім інше. Запуск пілотного випуску з речницею поліції неабияк надихнув авторку. Вона вирішила: проєкту – бути!

Мета PHOTOVIEW ME – надихнути мешканців міста історіями успіху своїх земляків. Загалом, з початку проєкту вже вийшло 7 випусків. Серед їхніх героїв: засновниці благодійного фонду та балетної студії, ведучий, ресторатори, а також відома спортсменка.

Ярослава – українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у висоту. В цьому році дівчина показала результат 2 метри, ставши наймолодшою спортсменкою в історії, яка підкорила цю висоту. На участь у проєкті погодилася одразу:

Наступний випуск з новим героєм можна буде побачити вже 5 серпня.