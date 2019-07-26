Змагання на Веслувальному каналі

Цими днями Дніпро приймає Чемпіонат України з перегонів на байдарках та каное серед юнаків та дівчат. Випробують свої сили представники шістнадцяти найкращих команд. Сильний вітер та хвилі створюють чимало перешкод для юних спортсменів. Загартовані й наполегливі – найближчим часом вони виступатимуть за Україну вже на дорослих змаганнях.

Сонце, вітер, швидкі човни та захопливі перегони. На Веслувальному каналі щокілька хвилин молодь виходить на дистанції на байдарках та каное. Це – командні змагання найкращих веслувальних шкіл країни.

Аліса займається цим спортом вже четвертий рік, кілька разів ставала призеркою. Любить веслування за особливий драйв та гармонію.

Веслування вважається літньою дисципліною, хоча тренування проводять увесь рік. Цей спорт сприяє фізичному розвитку, вмінню працювати у команді, виховує наполегливість. Тренери кажуть, що їхні вихованці майже всі гарно здають ЗНО. Тож батьки допомагають веслувальним школам триматися на плаву у фінансовому сенсі. Адже човни стоять чимало.

Подекуди спортивні школи підтримують спонсори та органи самоврядування. Так юним спортсменам з Одещини придбала човни місцева громада. Поки дорослі думають про матеріальну базу та фінансування, молодь викладається на повну на дистанціях. Саме такі змагання готують спортсменів, які невдовзі виступатимуть на дорослих міжнародних Чеміонатах.