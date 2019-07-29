У Дніпрі розпочалася підготовка до опалювального сезону

Готуй сани влітку — міська влада вже займається підготовкою до опалювального сезону.Міняють труби, ремонтують старі мережі, купують нові насоси для котелень — все аби з осені дніпрянам було тепло. Загалом на це з бюджету міста виділили сто п’ятдесят мільйонів гривень.

Минулого року влада міста через постійні проблеми відмовилася від послуг котельні Південмашу. Удар на себе взяла ось ця котельня Уральській – тепер вона обслуговує 136 житлових будинків, 6 шкіл та 5 дитсадків. Тож її вирішили модернізувати. Для цієї котельні закупили два новенькі італійські насоси. Їхня вартість – мільйон і двісті тисяч гривень за штуку. Але ці кошти того варті, кажуть експерти. Вже готують до опалювального сезону школи та дитсадочки. Так у тепломережах 88-ї школи та двісті сорокового дитсадка замінили 700 метрів труб. Тепер будуть нові, ширші за діаметром. Комунальники кажуть, зробили це без пошкоджень асфальту.

Загалом, до початку опалювального сезону комунальники планують замінити ще сорок один насос у котельнях по всьому місту та 36 кілометрів ізоляції.