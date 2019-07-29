Обвал фасаду в Кам’янському – школа лишилася частини даху

29.07.2019 18:03

Черговий обвал фасаду у Кам’янському. Одна зі шкіл міста буквально лишилася частини даху. Все сталося у суботу вдень, коли ані всередині закладу, ані поряд з будівлею, на щастя,  нікого не було. Школа збудована ще у тридцятих роках минулого століття. Єдиний капітальний ремонт провели чотири роки тому  за іронією долі, саме даху.

Гори з цегли прямо посеред шкільного двору  ці фото були зроблені у день обвалу. До нашого приїзду територію вже прибрали та огородили стрічкою.

Через дві години після інциденту на місці вже працювали рятувальники та комунальні служби. Батьки учнів кажуть  загальний стан будівлі просто жахливий. Директорка школи за декілька днів до обвалу помітила незначну тріщину на фасаді. Тепер жаліє, що не приділила цьому необхідної уваги.

Наразі у школі йде лише косметичний ремонт перед початком занять. На даху ж поки роботи не розпочалися. Керівництво чекає на спеціалістів, які встановлять остаточну причину обвалу. У міськраді ж обіцяють – проект відновлення покрівлі буде готовий у найближчі терміни. Однак до вересня відновити будівлю, скоріш за все, не встигнуть. Наразі у департаменті освіти Кам’янського планують перевести дітей в інший корпус школи. Та через велику кількість учнів навчання доведеться проводити у дві зміни. Тим часом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом неякісно виконаних робіт.

Проблема обвалу фасадів у Кам’янському стоїть дуже гостро. Пригадаємо, за останні два роки там загинуло двоє дітей. Ось у цьому дворі восени дві тисячі сімнадцятого від падіння бетонного піддашка під’їзду загинув шістнадцятирічний Олександр. Тоді ця смерть сколихнула чи не усе місто. Люди кажуть: у будинку, де сталась трагедія, замінили лише декілька піддашків. Але капітального ремонту  зась! А це  ще одне місце трагедії. У березні сімнадцятого тут загинула п’ятнадцятирічна школярка. На неї з висоти п’ятого поверху впав шматок цегли. Тоді у місцевому департаменті ЖКГ пояснили це збігом обставин.

Після обвалу у двадцятій школі у міськраді зібрали раду директорів найстаріших навчальних закладів Кам’янського. Пообіцяли перевірити стан усіх будівель. Загалом аби повністю привести до ладу усі фасади, кажуть в мерії, потрібні десятки мільярдів гривень. Тоді як річний бюджет Кам’янського  усього півтора мільярда.

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