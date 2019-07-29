Обвал фасаду в Кам’янському – школа лишилася частини даху

Черговий обвал фасаду у Кам’янському. Одна зі шкіл міста буквально лишилася частини даху. Все сталося у суботу вдень, коли ані всередині закладу, ані поряд з будівлею, на щастя, – нікого не було. Школа збудована ще у тридцятих роках минулого століття. Єдиний капітальний ремонт провели чотири роки тому – за іронією долі, саме даху.

Гори з цегли прямо посеред шкільного двору – ці фото були зроблені у день обвалу. До нашого приїзду територію вже прибрали та огородили стрічкою.

Через дві години після інциденту на місці вже працювали рятувальники та комунальні служби. Батьки учнів кажуть – загальний стан будівлі просто жахливий. Директорка школи за декілька днів до обвалу помітила незначну тріщину на фасаді. Тепер жаліє, що не приділила цьому необхідної уваги.

Наразі у школі йде лише косметичний ремонт перед початком занять. На даху ж поки роботи не розпочалися. Керівництво чекає на спеціалістів, які встановлять остаточну причину обвалу. У міськраді ж обіцяють – проект відновлення покрівлі буде готовий у найближчі терміни. Однак до вересня відновити будівлю, скоріш за все, не встигнуть. Наразі у департаменті освіти Кам’янського планують перевести дітей в інший корпус школи. Та через велику кількість учнів навчання доведеться проводити у дві зміни. Тим часом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом неякісно виконаних робіт.

Проблема обвалу фасадів у Кам’янському стоїть дуже гостро. Пригадаємо, за останні два роки там загинуло двоє дітей. Ось у цьому дворі восени дві тисячі сімнадцятого від падіння бетонного піддашка під’їзду загинув шістнадцятирічний Олександр. Тоді ця смерть сколихнула чи не усе місто. Люди кажуть: у будинку, де сталась трагедія, замінили лише декілька піддашків. Але капітального ремонту – зась! А це – ще одне місце трагедії. У березні сімнадцятого тут загинула п’ятнадцятирічна школярка. На неї з висоти п’ятого поверху впав шматок цегли. Тоді у місцевому департаменті ЖКГ пояснили це збігом обставин.

Після обвалу у двадцятій школі у міськраді зібрали раду директорів найстаріших навчальних закладів Кам’янського. Пообіцяли перевірити стан усіх будівель. Загалом аби повністю привести до ладу усі фасади, кажуть в мерії, потрібні десятки мільярдів гривень. Тоді як річний бюджет Кам’янського – усього півтора мільярда.