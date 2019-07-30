У Дніпрі на ходу загорілася маршрутка з пасажирами
30.07.2019 18:30
Сталось це вранці у годину-пік на маршруті 101. Займання виникло біля заднього колеса. Водій вчасно це помітив, зупинив авто і люди змогли вийти на повітря. Пожежу загасив вогнегасником. А рятувальники прибули за декілька хвилин.
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