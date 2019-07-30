Оплата стоянок по-новому

Інспектори з паркування інформують водіїв Дніпра про новий мобільний додаток — він має значно спростити розрахунок за паркомісце. До того ж програма має купу додаткових бонусів та послуг — як наприклад, можливість придбати місячний абонемент — та залишати авто на будь-яких паркувальних майданчиках міста. Наші журналісти дізнавались — чи сприйняли нову технологію водії.

Інспектори з паркування з новенькими планшетами полюють на порушників у центрі Дніпра. Вулиця Грушевського, самісенький центр міста. Ось так, буквально за хвилину інспектор з паркування перевіряє — чи сплатив водій за місце. Якщо НІ — вмикається таймер. У водія є десять хвилин, щоб прибрати власне авто. В іншому випадку — фіксується порушення.

Аби максимально захистити себе від штрафів — інспектори рекомендують водіям використовувати спеціальний додаток для смартфона. З його допомогою можна розрахуватись за стоянку навіть не виходячи з авто. Також — людина завжди зможе контролювати — скільки часу у нього залишилось і у разі необхідності — подовжити термін оренди паркомісця. Також є система абонементів. Коштує такий місячний абонемент — півтори тисячі гривень. Серед водіїв додаток для швидкої оплати паркування наразі не має великої популярності. Та ось таксисти вже встигли оцінити його зручність.

Та все ж більша частина водіїв навіть не чула про такий додаток. Дементій і досі користується паркоматами, але новим способом оплати зацікавився. Декілька кліків — і користувача зареєстровано. Загалом на ознайомлення з програмою чоловік витратив десять хвилин.

За 5 місяців інспектори з паркування вже виписали шістнадцять тисяч штрафів — як за порушення правил паркування, так і за несплачені паркомісця. 700 автомобілів евакуювали на штрафмайданчик. Тим самим поповнили міський бюджет більш ніж на два мільйони гривень.