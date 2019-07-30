Екстремальна риболовля – поблизу мосту на Монастирський острів рибалок вже декілька тижнів б’є струмом

30.07.2019 18:35

У воді також знаходять мертвих риб та жаб. Люди підозрюють: насоси, що закачують воду для каскаду “Поріг Ревучий” на острові, просто вийшли з ладу.

Олександр рибалить біля мосту на Монастирський острів не перший рік. Проте зараз риболовля для нього перетворилася на екстрим: у воді чоловік отримав удар струмом. Каже – бачив, як струмом било і спортсменів, що займаються суббордингом. Декілька тижнів тому у воді біля водоспаду рибалки почали помічати ще й мертвих риб. Чоловік підозрює: струмом б’є обладнання, що знаходиться під водою.

Водоспад “Поріг Ревучий” з’явився майже шість років тому – як подарунок містянам до Дня міста. До електромережі його насоси під’єднані за допомогою ось цього червоного дроту. У міськраді вже провели діагностику обладнання. В одному з насосів виявили дефекти, через які вода в Дніпрі біля каскаду виявилась під напругою. Замінити на імпортні з часом обіцяють усі насоси, які закачують воду для водоспаду.

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