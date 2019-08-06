Цинічно підрізали автобуси зі школярами та блокували поліцейські автівки

У Дніпрі нарешті розшукали зухвалих порушників на елітних позашляховиках.

Місяць тому вони “прославилися” на всю країну. Нагадаємо, ще наприкінці червня в Інтернеті з”явилось шокуюче відео, на якому два чорні джипи навмисно створюють аварійну ситуацію відносно колони автобусів з дітьми. А потім – ще й блокують поліцейське авто! Зухвалими порушниками виявилась два брати із Дніпра. І ось нарешті до них навідались слідчі. Вручати підозру чоловікам довелось за участі спецпризначенців.