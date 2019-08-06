Цинічно підрізали автобуси зі школярами та блокували поліцейські автівки

06.08.2019 18:58

У Дніпрі нарешті розшукали зухвалих порушників на елітних позашляховиках.

Місяць тому вони “прославилися” на всю країну. Нагадаємо, ще наприкінці червня в Інтернеті з”явилось шокуюче відео, на якому два чорні джипи навмисно створюють аварійну ситуацію відносно колони автобусів з дітьми. А потім – ще й блокують поліцейське авто! Зухвалими порушниками виявилась два брати із Дніпра. І ось нарешті до них навідались слідчі. Вручати підозру чоловікам довелось за участі спецпризначенців.

Tags: , , ,

Інші новини

Працевлаштували кота

07.08.2019 19:33

Двадцять, тридцять та навіть сорок гривень за кілограм

07.08.2019 19:27

Навмисне шкідництво чи звичайна недбалість? Дніпряни шоковані загибеллю десятків кущів ялівцю на Курчатова.

07.08.2019 19:11

Право на молоко

07.08.2019 19:03

125 зірваних засідань, відсутність сигналізації та паралізований робочий день

07.08.2019 18:50

Транспортну революцію сьогодні анонсували у міськраді

07.08.2019 18:34
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com