Черговий спалах африканської чуми свиней на Дніпропетровщині

Заражений нелегальний скотомогильник – просто посеред поля, трикілометрова карантинна зона, заборона полювання та тотальні перевірки прилеглих домоволодінь. Цього разу – вірус виявили у Новомосковському районі. Шість трупів тварин – між селами Знаменівка та Орлівщина під час обходу угідь випадково знайшли мисливці. Вже після лабораторного аналізу з”ясувалось – усі загиблі свині заражені африканською чумою. З карантинної зони повернувся наш Егор Ромахло і вже знає чи є загроза епідемії?

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