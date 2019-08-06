Черговий спалах африканської чуми свиней на Дніпропетровщині

06.08.2019 18:49

Заражений нелегальний скотомогильник – просто посеред поля, трикілометрова карантинна зона, заборона полювання та тотальні перевірки прилеглих домоволодінь. Цього разу – вірус виявили у Новомосковському районі. Шість трупів тварин – між селами Знаменівка та Орлівщина під час обходу угідь випадково знайшли мисливці. Вже після лабораторного аналізу з”ясувалось – усі загиблі свині заражені африканською чумою. З карантинної зони повернувся наш Егор Ромахло і вже знає чи є загроза епідемії?

Tags: , , , ,

Інші новини

Працевлаштували кота

07.08.2019 19:33

Двадцять, тридцять та навіть сорок гривень за кілограм

07.08.2019 19:27

Навмисне шкідництво чи звичайна недбалість? Дніпряни шоковані загибеллю десятків кущів ялівцю на Курчатова.

07.08.2019 19:11

Право на молоко

07.08.2019 19:03

125 зірваних засідань, відсутність сигналізації та паралізований робочий день

07.08.2019 18:50

Транспортну революцію сьогодні анонсували у міськраді

07.08.2019 18:34
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com