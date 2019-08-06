Десять медалей та перша сходинка у командному заліку
06.08.2019 19:07
Українська збірна з воднолижних видів спорту тріумфально перемогла на чемпіонаті Європи. Наші спортсмени здобули численні нагороди, а також – оновили декілька національних та навіть світовий рекорд! Детальніше – далі у сюжеті.
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