Друге життя отримує палац культури “Металург”

Його повним ходом ремонтують. Тепер ані дирявого даху, ані холодних батарей. Роботи проводить Інтерпайп НТЗ. На це підприємство виділило більш ніж мільйон гривень. Обіцяють новий сучасний простір і комфортні умови. І все це вже на початку нового навчального року.

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