Друге життя отримує палац культури “Металург”

06.08.2019 19:10

Його повним ходом ремонтують. Тепер ані дирявого даху, ані холодних батарей. Роботи проводить Інтерпайп НТЗ. На це підприємство виділило більш ніж мільйон гривень. Обіцяють новий сучасний простір і комфортні умови. І все це вже на початку нового навчального року.

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