Транспортну революцію сьогодні анонсували у міськраді

07.08.2019 18:34

Спринтери та газелі, що буквально розвалюються на очах — зовсім скоро стануть історією, обіцяють чиновники. На дорогах міста їх замінять автобуси великої місткості, обов’язково — з кондиціонерами та щоденним прибиранням. Планова заміна автотранспорту приватних перевізників почнеться вже з 1 жовтня. І триватиме два з половиною роки. При цьому вартість проїзду обіцяють не збільшувати. Принаймні, поки що. Ті ж підприємці, які не схочуть грати за новими правилами та оновлювати свій автопарк, ризикують взагалі покинути міський ринок перевезень.

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