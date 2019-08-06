Спалах дифтерії на Хмельниччині – cмертельну недугу виявили у двадцяти-однорічної аптекарки

06.08.2019 19:14

На щастя, дівчина була щеплена – тож хвороба протікала не так гостро. Проте інфекціоністи твердять: сироватки від дифтерії немає по всій країні. Яка ж ситуація у дніпровських лікарнях і чи є там бодай вакцина від цієї хвороби? Владислав Авдієнко – з подробицями.

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