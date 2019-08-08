У Мінохорони здоров’я наголосили на катастрофічно низькому рівні вакцинації від дифтерії саме на Дніпропетровщині

08.08.2019 13:36

В нашому регіоні від смертельної хвороби щеплені менше сорока семи відсотків дітей та приблизно шістдесят відсотків дорослих. Проте — аби уникнути розповсюдження хвороби, вакцинованими мають бути дев’яносто п’ять відсотків населення, твердять у МОЗ. І пов’язують таку ситуацію із недовірою до якості вакцини та її відсутністю у медзакладах в минулі роки. Лікарі підкреслюють — через наднизький відсоток вакцинованого населення — на українців може чекати справжня епідемія дифтерії. Як приклад — наводять цьогорічну епідемію кору. Тільки за останні пів року на кір вже перехворіло понад п’ятдесят тисяч українців, вісімнадцять — померли. Востаннє дифтерія вирувала в Україні у дев’яностих.

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