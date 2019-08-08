З горами непотребу — на вихід. У Дніпрі із захаращеної квартири комунальники вивезли аж 9 вантажівок різноманітного сміття

А власниці тепер загрожує примусове виселення! Жінка зі справжньої династії Плюшкіних. Життя оточуючим її родина отруює вже понад тридцять років. Як людей рятували від проблемної сусідки — наш Артем Россінський розповість.

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