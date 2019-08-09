Дві тисячі дітей цього року не потраплять до дитсадків Дніпра. Причина — у чергах, які тягнуться роками
09.08.2019 18:39
Загалом у місті близько двохсот дошкільних навчальних закладів, однак місця на всіх — не вистачає. Тож коли та як стати в електронну чергу, щоб не проґавити шанс віддати малюка у дитсадок — ми з’ясовували.
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності. ПогоджуюсьПолітика конфіденційності