На маршрути Дніпра нарешті вийшли трамваї з Німеччини
12.08.2019 18:32
Нагадаємо, цьогоріч міська влада придбала двадцять вживаних машин. Ціна кожної, з урахуванням ремонту, – близько 65 тисяч євро. Наші кореспонденти вже проїхалися у нових-старих вагонах. Враження пасажирів та відгуки водіїв – далі у сюжеті.
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