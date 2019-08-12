На маршрути Дніпра нарешті вийшли трамваї з Німеччини

Нагадаємо, цьогоріч міська влада придбала двадцять вживаних машин. Ціна кожної, з урахуванням ремонту, – близько 65 тисяч євро. Наші кореспонденти вже проїхалися у нових-старих вагонах. Враження пасажирів та відгуки водіїв – далі у сюжеті.

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