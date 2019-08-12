Поспішали врятувати життя та мало не втратили власні

У Дніпрі машина швидкої допомоги зіткнулася з вантажівкою. Аварія сталася на перехресті вулиць Байкальської та Образцова. Автомобіль медиків рухався на червоне світло з включеними маячками та сиреною. Він мав вдвезти до лікарні пацієнта у критичному стані. Однак, водій ваговозу не відреагував на попереджувальні сигнали. І протаранив швидку з такою силою, що остання перекинулась. Загалом постраждали п’ятеро осіб – їх направили до шостої міської лікарні.

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