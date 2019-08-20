Небезпечна знахідка в Обухівському лісі.

Використані шприци, голки, системи для крапельниць, биті ампули від ліків – усе це невідомі вивезли на смітник та кинули просто неба.Місцеві забили на сполох. Що тепер робити людям із таким небезпечним сусідством та хто має прибрати звалище медичних відходів – дивіться далі.

Ось на таку небезпечну знахідку під час прогулянки Карина натрапила кілька днів тому. Медичні відходи хтось привіз на місцеве звалище та лишив просто неба. Місцеві мешканці забили на сполох.

Такі відходи, кажуть у Дежпродспожислужбі, вважаються епідемічно небезпечними. Їх в жодному разі не можна просто так викидати на смітник.

“Вони можуть бути шляхами передачі інфекційних захворювань, гепатиту, СПІДу.”

Те, що таким знахідкам на звалищі не місце, підтверджують і в облздраві. За законом усі медичні відходи утилізують спеціальні фірми, які мають на це ліцензію. Саме з ними і укладають угоди усі лікарні та лабораторії.

“Ліцензію на таку медичну практику має далеко не кожна фірма. Фірми, які це роблять, подають документи до системи Прозоро. Хто виграє – укладає договір з мед закладом.”

Про небезпечну знахідку голова Обухівської селищної ради дізнався лише сьогодні. Хто саме міг утнути таке – не уявляє.

“Можливо взагалі приватний центр якийсь медичний – і таке може бути. Або хтось якусь дурню зробив. Мали вивезти на полігон, а вивезли сюди, щоб зекономити гроші.”

З якого саме медичного закладу ці відходи поки невідомо, адже жодних розпізнавальних знаків на коробках немає. Тож чиїх це рук справа – зараз з’ясовують правоохоронці. Вони вже відкрили кримінальне провадження.

“Це злочин проти здоров’я та довкілля. Санкція за цією статтею передбачає до 200 неоподаткованих мінімумів або позбавлення права обіймати посади на строк до 3 років.”

Зараз на місці працює спеціальна комісія. Вона має з’ясувати, кому належить ділянка, де лишили медичні відходи. Та як саме їх потім утилізувати. А зробити це вже має власник землі.