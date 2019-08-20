Чи може радіаційна хмара від вибуху ракети під Архангельськом нашкодити українцям?

Інформація про те, що радіаційна хмара накрила Україну, останніми днями активно поширювалась у соцмережах. Все через те, що на півночі Росії під час випробувань ракети, стався вибух. Екологи зафіксували збільшення рівня небезпечного випромінювання в Архангельскій області. Але чи може це насправді нашкодити українцям? І який зараз рівень радіації у Дніпропетровському регіоні?

Галасу навела публікація у Твіттері очільника Організації договору про заборону ядерних досліджень. На наведеній ним інфографіці помітно, як радіаційні хмари з Росії поширюються над різними країнами. Серед них і Україна. Проте фахівці твердять: приводів для хвилювання немає. Рівень радіації безперервно моніторить державний гідрометцентр. Й протягом останнього часу збільшення показників не фіксували.

“Кожного ранку, о 9 годині ранку, технік-метеоролог виходить на майданчик і заміряє цю дозу. Хочу сказати, що і вчора, і сьогодні, доза гамма-випромінювання по Дніпропетровщині складає від 13 до 17 мкррнтг/год. Фон – 20. Тобто у нас все в межах норми, в межах фону. ”

Усього ж на Дніпропетровщині сім звичайних та дві авіа-метеостанції. Кожна з них обладнана приладами для вимірювання рівня радіації. У гідрометцентрі переконують: цього достатньо, аби відстежувати гамма-фон на території всієї області. Так само наразі проблеми не бачать екологи. Кажуть, загрози здоров’ю людей — немає. До того ж, в разі небезпеки – на сполох вже били б інші країни.

Нагадаємо, 8 серпня під час навчань на полігоні в Архангельській області стався вибух ракети. Загинули п’ятеро людей, а російські управління моніторингом навколишнього середовища зафіксували збільшення радіаційного випромінювання у поблизу міста Сєвєродвінськ.