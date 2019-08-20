Прибрати карусель та повернути центральній площі міста фонтан

Така пропозиція з’явилася на сайті петицій на початку липня та дуже стрімко набрала необхідну тисячу підписів. Днями у мерії її розглянула спеціальна робоча група.

Карусель у центрі Дніпра відкрили 2011-го, на місці великого фонтану. На той час занедбаного, але милого серцю городян. Тоді багатьох обурило, що місце відпочинку замінили на атракціон. Навіть за десять років тема не вичерпала себе. Ось така вимога з’явилася на сайті міських петицій на початку липня.

“Зважаючи на кількість відвідувачів каруселі, було б доцільно її демонтувати та відбудувати там фонтан з деревами. Бо Центральна площа та Європейська просто задихається від каміння та асфальту.”

За місяць петиція набрала більше підписів, аніж потрібно. Питання “карусель чи фонтан” дійсно хвилює дніпрян.

Робоча група міськради розглянула петицію щодо фонтану, але ходу їй не дала. Адже у цьому місці планується будівництво виходу зі станції метрополітену. Скільки років мине доки ці плани справдять – невідомо. Але до того часу карусель залишать як вона є. Так само і фонтан – не будуватимуть. Бо його зведення вартуватиме понад 10 мільйонів гривень!

Але згодом фонтан все ж може з’явитися. У майбутніх планах архітектурного управління – масштабне оновлення центральної площі Дніпра.

Отже, як мінімум два найближчі роки центральну площу прикрашатиме карусель. Ще є час покататися.