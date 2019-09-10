Широко анонсований мером пливучий брифінг щодо завершення реконструкції Нового мосту – таки відбувся

Втім на корабель пустили тільки журналістів. Активісти ж, в яких чимало питань до якості проведених робіт, залишилися за бортом. Та й з влади Дніпра був тільки секретар міськради. Як все відбувалося – знають наші кореспонденти.

Ось так, у притаманній собі манері, мер Дніпра запросив всіх охочих на ревізію відкритого після тривалої реконструкції Нового мосту.

Втім, пустили на корабель далеко не всіх. Кілька десятків людей, що прагнули поставити питання мостобудівникам, залишилася на причалі. Мовляв, не вистачає місця.

На кораблі – тільки журналісти й запрошені експерти – директор підрядної будівельної компанії, інженер та спеціаліст технагляду. З міської ради лише секретар. Розпочали з найголовнішого – зі стану піводних опор. Адже у шістнадцятому саме через них вирішили ремонтувати переправу. Та згодом сказали, що під водою все гаразд. На цьому наполягають і зараз.

І до найпопулярнішого питання – ремонту балок.

Та як доходить справа до кількості відремонтованих балок – починається якась плутанина.

Питали і про деформаційні шви на дорожньому покритті. Без них, каже головний інженер, – ніяк не обійтись.

Потім обговорювали кваліфікацію робочих, що займалися реконструкцію. Запрошені експерти переконують: всі – професіонали. Також, кажуть, під час активної фази будівництва, на мосту щодня працювали аж по двісті людей! Вкотре сказали кілька слів і про збільшення вартості ремонтних робіт.

Взагалі, кажуть експерти, капітальним ремонтом – задоволені. Тепер міст абсолютно безпечний і слугуватиме не одне десятиліття.

А ось активісти, що зустрічали корабель на березі у цьому не впевнені. Ба більше: кажуть, що їх на судно не взяли, бо боялися неприємних запитань.

В решті решт, коли журналісти пішли з корабля, туди запросили й активістів. Та діалогу не вийшло. Бо питання в них були до замовників ремонту мосту, а не до виконавців.