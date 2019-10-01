Небезпечне селфі на тридцятиметровій висоті

У Дніпрі школярі безперешкодно зайшли на будмайданчик та залізли на саму верхівку будівельного крана – заради ефектних фото. Шоковані очевидці одразу ж викликали копів. І цього разу, на щастя, обійшлося без трагедії.

Але чому у дітей взагалі з’явився вільний доступ до потенційно небезпечної території та чи світить хоч якесь покарання забудовнику за таку халатність? Наш Єгор Ромахло вже знає.

На шаленій висоті п’ятеро підлітків, немов каскадери, ходять по верхівці тридцятиметрової конструкції та навіть фотографуються! Ці шокуючі кадри зафіксували мешканці сусіднього з будмайданчиком будинку.

Ірина мешкає на дев’ятому поверсі – її вікна якраз виходять на верхівку будівельного крана. Доки її чоловік знімав відео, жінка викликала правоохоронців. Внизу на юних екстремалів вже чекали копи. Цього разу, на щастя, ніхто не постраждав.

Тож куди дивились охоронці? Йдемо дізнаватись.

Здавалося б – як діти змогли потрапити на територію будмайданчику? Відповідь дуже проста – через ось ці головні ворота, які ніколи не зачиняються. Адже поряд – автостоянка.

Територія будмайданчику більше нагадує прохідний двір. Цікаво, що навіть охоронці це визнають. Що правда – поза камерою.

А ще кажуть – роботи на будівництві напів законсервовані. Тож компанія-забудовник не надто й піклується про безпеку території. Але навіть після екстремальної прогулянки дітей їхнім будівельним краном – у правоохоронців претензій до фірми чомусь не виникло. Натомість, винними залишились лише батьки підлітків.

“Були викликані батьки цих неповнолітніх. На них складено адмін протоколи. Усі сім’ї благополучні, на обліку не перебувають”.

Тож для батьків – штраф, а для забудовника – аж нічого. Жодних порушень з боку власників небезпечного будмайданчика – правоохоронці не помітили. Іншими словами – перевірки якості техніки безпеки будівельника не загрожують. Принаймні, доки на будівництві не станеться трагедія.