Запроторити екснардеп за ґрати

Резонансну справа в Апеляційному суді – прокуратура оскаржувала запобіжний захід Олександру Вілкулу та Дмитру Колєснікову. Нагадаємо, їх звинувачують у зловживанні службовим становищем та нанесенні державі багатомільйонних збитків. Суд першої інстанції не дозволив арештувати політиків, а віддав на поруки депутату Верховної ради Дмитру Шпенову. Чи вдалося обвинуваченню змінити це рішення – Марина Дудник розкаже.

Засідання суду, який віддав колишніх нардепів на поруки, пройшло дуже втаємничено. Й зовсім без присутності преси. Проте на апеляційному слуханні був повний аншлаг. Прокуратура наполягає – Олександра Вілкула треба взяти під варту на час досудового слідства.

Олександр Вілкул тричі був народним депутатом, він колишній голова Дніпропетровської облдержадміністрації та екс-віце-прем’єр-міністр. Під час каденції Вілкула та Колеснікова як народних депутатів, Верховна рада не дозволила зняти з них недоторканість та притягнути до кримінальної відповідальності. Тож прокуратора висунула обвинувачення лише зараз. Олександра Вілкула підозрюють у земельних махінаціях, які нанесли збитки у 17 мільйонів. Саме таку заставу й вимагало призначити йому обвинувачення. Щоправда, адвокат Вілкула заздалегідь вирішив збити ставки.

“Звертаю увагу, що згідно з фабулою, збитки не в тому розмірі, що озвучив прокурор, – 17 мільйонів гривень. А лише 5 мільйонів”.

Сам Олександр Вілкул наполягає – від слідства не переховується. Навпаки, повернувся з-за кордону, як тільки дізнався про порушене проти нього кримінальне провадження.

Тож колегія Дніпропетровського апеляційного суду постановила:

“Апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення. Запобіжний захід у вигляді особистої поруки залишити без змін.”

Так само не підтримав суд прокуратуру й щодо запобіжного заходу ще одному ексголові Дніпропетровської обласної адміністрації – Дмитру Колєснікову. Прокуратура вважає, що посадовець сприяв незаконній приватизації частини оборонного підприємства. Єдиного в Україні, що виробляло деталі для систем залпового вогню “Град”, “Смерч” та “Ураган”.

Колишній же голова Дніпропетровської ОДА та екснардеп каже, що справа проти нього сфальсифікована.

Оскільки взяти під варту посадовців не вдалося, вони обидва залишаються на поруках у чинного депутата Верховної ради Дмитра Шпенова. Який несе відповідальність за те, щоб підозрювані з’являлися до слідчого, у суд та повідомляли про зміну місця проживання.

“У разі невиконання поручителем Шпеновим взятих на себе зобов’язань, на нього може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 10 до 20 прожиткових мінімумів.”

Прокурори обіцяють якнайшвидше завершити розслідування та передати резонансну справу про мільйонні збитки – до суду.