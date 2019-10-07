Чиновники мерії відзвітували: усі теплопункти міста зможуть дати тепло в оселі дніпрян із настанням холодів. А ще – показали, в якому стані ті знаходяться. Наші кореспонденти дізнавалися, які котельні відремонтували та коли стартує опалювальний сезон-2019. Подробиці – далі в сюжеті.

Запорізьке шосе, 19. У цьому будинку 6 під’їздів, понад 2 сотні квартир. Мешканці розповідають: роками страждали від нестерпного холоду в оселях.

Чиновники пояснюють: всьому виною велика відстань до найближчої котельні – аж 3 з половиною кілометри. Теплоносій банально холонув, поки доходив до будинку. Аби розв’язувати проблему – для мешканців багатоповерхівки довелося збудувати додаткову газову котельню.

А це вже вулиця Підмогильного, район 12-го квартАлу. Тут знаходиться котельня, що опалює зо два десятки багатоповерхівок, лікарню та дитячий садочок. 3 роки тому її капітально відремонтували, цьогоріч – замінили теплові мережі.

Загалом цьогоріч у Дніпрі оновили більше 6 тисяч кілометрів теплоізоляції труб, в деяких котельнях замінили насосне обладнання. У центрі міста, на проспектах Слобожанському та Богдана Хмельницького відремонтували 28 котлів. У КП “Теплоенерго” заявляють: до початку опалювального сезону готові.

Дати тепло комунальники обіцяють одразу з настанням холодів. Опалювальний сезон розпочнеться, коли середньодобова температура впродовж трьох днів протримається на позначці 8 градусів чи нижче.