Розшукуються присяжні

11.10.2019 17:36

Згідно з Конституцією України, їх залучають до прийняття рішень по цивільних та кримінальних судових справах. Територіальне управління юстиції нагадує, хто саме може виступити у цій ролі. Це громадянин України від тридцяти до шістдесяти п’яти років, які не мають проблем з законом та постійно проживають на конкретній території. Охочі мають звернутись до місцевої ради, яка передає списки до суду. І вже там автоматизована система обирає присяжних у тій чи іншій справі. Держава надає таким людям певні гарантії.

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