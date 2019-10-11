Розшукуються присяжні

Згідно з Конституцією України, їх залучають до прийняття рішень по цивільних та кримінальних судових справах. Територіальне управління юстиції нагадує, хто саме може виступити у цій ролі. Це громадянин України від тридцяти до шістдесяти п’яти років, які не мають проблем з законом та постійно проживають на конкретній території. Охочі мають звернутись до місцевої ради, яка передає списки до суду. І вже там автоматизована система обирає присяжних у тій чи іншій справі. Держава надає таким людям певні гарантії.

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