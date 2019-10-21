Дніпропетровщина – найбільш забруднена область України

21.10.2019 18:47

Довколишньому середовищу в нас шкодять сотні великих та малих підприємств. Сьогодні обласна державна адміністрація зібрала їхніх представників, аби обговорити проблеми викидів. У нараді взяв участь голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Деталі у сюжеті.

На Дніпропетровщину припадає 20% промислового ВВП по країні – зворотнім боком промислових досягнень є великий рівень забрудненості довкілля. Тому, влада області ініціювала зустріч з представниками найбільших промислових компаній щодо вирішення проблем відходів та забруднення повітря. На круглому столі був присутній також голова комітету Верховної Ради України з питань екополітики та природокористування.

Директор департаменту екології облдержадміністрації – зауважив, що з 2013-го року ситуація з викидами у атмосферу на території області дещо змінилася на краще.

Голова Дніпропетровської облради наголосив, що річка Дніпро потребує захисту по всій території України, адже у нашу область її води потрапляють вже забрудненими. А також розповів про проєкт розроблений з німецькими партнерами щодо проблеми високомінералізованих вод на Кривбасі.

Ситуація з екологією Кривбасу вимагає негайних дій. Однак, представники з Арселорміттал та інших підприємств на круглий стіл не приїхали. Тож, 24 жовтня голова облдержадміністрації проведе таку ж нараду у Кривому Розі.

Від представників підприємств керівництво області вимагає вже до кінця місяця розробити приблизний план з поліпшення екології на 20/21 роки. Аби негайно почати діяти.

Tags: , ,

Інші новини

Україна – в полоні чадного газу

22.10.2019 17:07

Жодного небезпечного зіткнення за півтора місяця

22.10.2019 17:04

Сплатити штраф, замовити індивідуальний номер чи дізнатися технічні характеристики машини

22.10.2019 16:56

Замість зали офіційних делегацій – кімната для військових пасажирів

22.10.2019 16:54

Чергову наливайку – під корінь

22.10.2019 16:52

Одяг для Водяного, Русалки та Того, хто у скелі сидить

22.10.2019 16:49