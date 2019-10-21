Дніпропетровщина – найбільш забруднена область України

Довколишньому середовищу в нас шкодять сотні великих та малих підприємств. Сьогодні обласна державна адміністрація зібрала їхніх представників, аби обговорити проблеми викидів. У нараді взяв участь голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Деталі у сюжеті.

На Дніпропетровщину припадає 20% промислового ВВП по країні – зворотнім боком промислових досягнень є великий рівень забрудненості довкілля. Тому, влада області ініціювала зустріч з представниками найбільших промислових компаній щодо вирішення проблем відходів та забруднення повітря. На круглому столі був присутній також голова комітету Верховної Ради України з питань екополітики та природокористування.

Директор департаменту екології облдержадміністрації – зауважив, що з 2013-го року ситуація з викидами у атмосферу на території області дещо змінилася на краще.

Голова Дніпропетровської облради наголосив, що річка Дніпро потребує захисту по всій території України, адже у нашу область її води потрапляють вже забрудненими. А також розповів про проєкт розроблений з німецькими партнерами щодо проблеми високомінералізованих вод на Кривбасі.

Ситуація з екологією Кривбасу вимагає негайних дій. Однак, представники з Арселорміттал та інших підприємств на круглий стіл не приїхали. Тож, 24 жовтня голова облдержадміністрації проведе таку ж нараду у Кривому Розі.



Від представників підприємств керівництво області вимагає вже до кінця місяця розробити приблизний план з поліпшення екології на 20/21 роки. Аби негайно почати діяти.

