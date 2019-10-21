Дивовижні роботи, неймовірні хімічні досліди та цікаві лекції

Усе це – Інтерпайп Техфест, що вже вчетверте відгримів у Дніпрі. Понад сотня організацій-учасників, 36 спікерів, десятки роботизованих машин та інноваційних розробок – все це на два дні об’єдналося в одному місці. Наші журналісти працювали на Техфесті від самого початку і готові показати вам головне інженерне шоу країни у всіх кольорах. Дивимось!

Два дні драйву та неймовірних технологій майбутнього – Інтерпайп Техфест за два дні подарував відвідувачам чимало емоцій та чимало різноманітних знань. Розпочинався кожен день виступом гурту Compressorhead – роботів, зібраних з металобрухту.

У складі бенду – чотирирукий барабанщик та його помічник, басист, ритм-гітаристка та навіть гітарист, у якого 78 пальців! І поводять себе на сцені вони як справжні рокери Розривають музичні чарти роботи вже понад 5 років. А створили їх німецькі винахідники.

Оцінив виступ і український співак Олег Скрипка – фаховий інженер, амбасадор рок-бенду. Зізнається:давно хотів зіграти зі справжніми роботами і почути звучання їх дійсно металевої музики. Проте конкуренції від талановитих колег не боїться.

А от на лекторії обговорювали дійсно теми майбутнього: наприклад, як підкорити планету, про яку ми знаємо так багато, але жодного разу там не були? Цим займаються аналогові астронавти – науковці, що імітують космічне середовище на Землі. Один з них Ініго Муньос – йому довелося на собі протестувати екзокостюм для космосу вагою понад 50 кілограмів! Тест проходив у пустелі Оману, рел’єф якої дуже схожий на марсіанський.

Відвідала захід і нова міністерка освіти України – Ганна Новосад. Їй показали стенди зі стартапами, винаходами та інноваційними розробками українських інженерів. Величезний павільйон присвятили наукам майбутнього – роботомоделюванню, освоєнню космосу та стем-освіті. До неї – особливий підхід.

І ось наочний приклад, “Містер робот” створений за допомогою ідей стем-освіти.

Секцій, присвячених стем-освіті на Інтерпайп Техфесті дуже багато. Учасники фестивалю кажуть: через цікаву науку можна позбавити дітей залежності від гаджетів та розвинути в них любов до навчання.

Чимало було на Техфесті і активностей. !От хіміки із Дніпровського національного університету провели мега-цікавий досвід!: після деяких маніпуляцій діжки злітають до неба та гучно падають на землю.

А дніпрянин-розробник Ігор Кочет представив власний варіант машини Голдберга, що виконує прості речі шляхом складних маніпуляцій – за принципом доміно. І результатом цих численних рухів стає… яєчня.

А от поміж майданчиків прогулювалися справжні трансформери.

За два дні Техфест зібрав більше двадцяти тисяч відвідувачів. Наприклад, Наталія з донькою приїхали з Новомосковська.

А маленька Софія навіть захотіла власного робота.

На фестиваль приїжджали не тільки з Дніпра та області, а навіть з віддалених регіонів України.

Зробити професію інженера популярною, створити в Дніпрі та Україні культ науки та механіки – ось мета Техфесту. І фестиваль став місцем де роботодавці, студенти, державні діячі та науковці об’єдналися.

На цьому організатори зупинятися не збираються і вже планують ще масштабній Техфест на наступний рік.