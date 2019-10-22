Жодного небезпечного зіткнення за півтора місяця

Такі підсумки експлуатації центрального мосту, що відкрився сьомого вересня після тривалого ремонту. У міськраді підкреслюють – причиною цього є бетонний відбійник, що значно міцніший та безпечніший, аніж його металевий аналог. Спокійно пересуватися мостом тепер можуть і пішоходи. Детальніше – далі у сюжеті.

Нагальна потреба встановити відбійник виникла після численних ДТП на головній переправі. Наприкінці 2015-го автомобіль вилетів з мосту у річку, пробивши загороджувальні конструкції. А вже наступного року сталася масова аварія через машину, що раптово виїхала на смугу зустрічного руху. Бетонний відбійник з укріпленою залізобетонною конструкцією має запобігати таким ситуаціям.

Водії до появи відбійника ставляться схвально. Віталій перевозить пасажирів через міст останні п’ять років. Каже: тепер почуватиметься безпечніше.

На мосту встановили нові led-ліхтарі. Вони освітлюють більше проїжджої частини. Безпечніше долати міст тепер і пішоходам.

Відбійник відділяє тепер і пішохідну частину мосту. Свою доцільність він показав буквально на днях, коли внаслідок ДТП автівка вночі ледь не вилетіла у річку.

Комунальники переконують: міцність бетонних відбійників у рази вища, аніж у металевих. Тож вони зможуть витримати удар навіть вантажівки.