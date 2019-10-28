Новий епідсезон захворювання медики прогнозують на січень та лютий. Очікують чотири віруси, які вже знайомі Україні. Усі вони небезпечні своїми ускладненнями, й можуть призвести до летального кінця. Лише минулого епідсезону від грипу померли понад шістдесят українців. Чи вистачить цього року вакцини, аби не допустити розпалу хвороби, розкажемо далі.

Грип – гостре респіраторне вірусне захворювання. Кожна людина має знати його основні симптоми, щоб відрізнити від звичайної ГРВІ:

Різкий початок хвороби

Температура тіла від 38°C, що тримається кілька днів

Кашель та нежить, що з’являються за кілька днів від початку хвороби

Ломота у м’язах і суглобах

Загальна слабкість

Світлобоязнь очей

Найдієвіший спосіб вберегтися від грипу – вакцина. Перед щепленням пацієнт проходить обов’язковий огляд лікаря для виключення протипоказань

Процедура щеплення триває буквально хвилину, вона безболісна. Пані Христина цього року вакцинувалася вперше, у своєї сімейної лікарки.

Після щеплення необхідно пів години залишатися під наглядом лікаря.

“На цю вакцину взагалі дуже легко переноситься, навіть без місцевих реакцій. Але на будь-яку вакцину допускається нормальна реакція: почервоніння в місці ін’єкції, біль незначний, може бути незначний підйом температури до 37,5.”

Ці симптоми можуть триматися перші кілька днів після щеплення, потім зійдуть нанівець. Цього року в Україну завезли дві вакцини проти грипу – південнокорейську “Джісі Флю” та французьку “Ваксігрип Тетра“.

“Ваксігрип тетра” можна використовувати дітям від трьох років, а “Джісі Флю” використовують дітям від шести місяців. Станом на 23 жовтня вже 115 щеплень проти грипу мешканцям міста.”

За кошти міського бюджету цього року у Дніпрі безкоштовно вакцинуватимуть

медиків, пацієнтів з інвалідністю та вагітних. Решта може придбати препарат в аптеці та імунізуватися у сімейного лікаря.

“Наразі в Україну завезено вакцини “Ваксігрип Тетра” 103 тис 250 доз, вакцини “Джісі Флю” – 80 тис. доз. І очікується поставка вакцини “Ваксігрип Тетра” після додаткового експертного висновку, ще звезеться більше ніж 100 тис. доз.”

За попередніми підрахунками, такої кількості вакцин на прийдешній епідсезон – вистачить. Починати щеплюватися медики радять просто зараз, адже на формування імунітету потрібно два тижні. Та й у розпал хвороби, кажуть, знайти препарат буде складно.

Проте навіть вакцинація не дає стовідсоткового захисту від грипу. Ще більше убезпечити себе, можна дотримуючись простих правил:

– регулярно мити руки;

– дотримуватися чистоти та провітрювати приміщення;

– висипатися, бути фізично активним, багато пити та добре харчуватися;

– уникати контактів з хворими.