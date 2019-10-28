Щорічна вакцинація – найкраща профілактика від грипу

28.10.2019 15:50

Новий епідсезон захворювання медики прогнозують на січень та лютий. Очікують чотири віруси, які вже знайомі Україні. Усі вони небезпечні своїми ускладненнями, й можуть призвести до летального кінця. Лише минулого епідсезону від грипу померли понад шістдесят українців. Чи вистачить цього року вакцини, аби не допустити розпалу хвороби, розкажемо далі.

Грип  гостре респіраторне вірусне захворювання. Кожна людина має знати його основні симптоми, щоб відрізнити від звичайної ГРВІ:

Різкий початок хвороби
Температура тіла від 38°C, що тримається кілька днів
Кашель та нежить, що з’являються за кілька днів від початку хвороби
Ломота у м’язах і суглобах
Загальна слабкість
Світлобоязнь очей

Найдієвіший спосіб вберегтися від грипу  вакцина. Перед щепленням пацієнт проходить обов’язковий огляд лікаря для виключення протипоказань

Процедура щеплення триває буквально хвилину, вона безболісна. Пані Христина цього року вакцинувалася вперше, у своєї сімейної лікарки.

Після щеплення необхідно пів години залишатися під наглядом лікаря.

“На цю вакцину взагалі дуже легко переноситься, навіть без місцевих реакцій. Але на будь-яку вакцину допускається нормальна реакція: почервоніння в місці ін’єкції, біль незначний, може бути незначний підйом температури до 37,5.”

Ці симптоми можуть триматися перші кілька днів після щеплення, потім зійдуть нанівець. Цього року в Україну завезли дві вакцини проти грипу  південнокорейську “Джісі Флю” та французьку “Ваксігрип Тетра“.

Ваксігрип тетра” можна використовувати дітям від трьох років, а “Джісі Флю” використовують дітям від шести місяців. Станом на 23 жовтня вже 115 щеплень проти грипу мешканцям міста.”

За кошти міського бюджету цього року у Дніпрі безкоштовно вакцинуватимуть
медиків, пацієнтів з інвалідністю та вагітних. Решта може придбати препарат в аптеці та імунізуватися у сімейного лікаря.

“Наразі в Україну завезено вакцини “Ваксігрип Тетра” 103 тис 250 доз, вакцини “Джісі Флю” – 80 тис. доз. І очікується поставка вакцини “Ваксігрип Тетра” після додаткового експертного висновку, ще звезеться більше ніж 100 тис. доз.”

За попередніми підрахунками, такої кількості вакцин на прийдешній епідсезон  вистачить. Починати щеплюватися медики радять просто зараз, адже на формування імунітету потрібно два тижні. Та й у розпал хвороби, кажуть, знайти препарат буде складно.

Проте навіть вакцинація не дає стовідсоткового захисту від грипу. Ще більше убезпечити себе, можна дотримуючись простих правил:
– регулярно мити руки;
– дотримуватися чистоти та провітрювати приміщення;
– висипатися, бути фізично активним, багато пити та добре харчуватися;
– уникати контактів з хворими.

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