Гуртожиток Дніпровської політехніки почав просідати через поверхневі води 

29.10.2019 17:52

Такі висновки спеціалістів, які проводили експертизу. На їхню думку, аварійна ситуація сталася через зливи. Вода потрапила під фундамент гуртожитку, вимила ґрунт, і будівля почала просідати. Та припускають, що через географію місцевості цей процес міг тривати роками. Також спеціалісти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури розробили проєкт підсилення аварійних конструкцій будівлі гуртожитку. Роботи планують розпочати найближчим часом. Триватимуть вони до десяти днів. І тільки по завершенню можна буде пускати транспорт, що проходить поруч з аварійною будівлею.

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