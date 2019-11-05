Готовність номер один

Рятувальники, медики та ще з десяток служб продемонстрували техніку, яка буде боротись з негодою цієї зими. Серед обладнання є як нове так і відверто застаріле. Також до Дніпра завітали керівники міст області, аби доповісти про стан справ на місцях. Тож – чи готові надзвичайники до негоди – дізнавались наші журналісти.

Ось так, буквально за декілька хвилин рятувальники розгортають дуже важливий елемент пошукового обладнання. Це – так звана світова башта.

А ось ці велетні – вже не для пошукових робіт, а для визволення людей з крижаного полону. На службі у рятувальників ця техніка вже більш як пів сторіччя.

Ці велетні минулої зими витягли десятки автомобілів з снігових заметів. При чому не тільки нашої області – а й у сусідів. В облдержадміністрації ж запевнили – Дніпропетровщина до зими готова. Уся техніка на ходу , хоча чимала її частина – застаріла.

Також до Дніпра прибули очільники міст області аби відзвітувати про готовність до заморозків. Надзвичайники пояснили – це потрібно аби цієї зими усі служби могли максимально ефективно взаємодіяти між собою.

Загалом до боротьби з негодою на Дніпропетровщині готові понад двісті одиниць спецтехніки.