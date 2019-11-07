За батьківське недбальство невдовзі каратимуть гривнею

07.11.2019 18:33

Це стосується тих, хто перевозитиме дітей без автокрісел. Коли запрацюють нові правила, за перше порушення несумлінним водіям доведеться сплатити півсотні гривень. За повторне – вже 850. Нині ж патрульні обмежуються лише попередженнями. Статистика приголомшує: кожен десятий постраждалий у ДТП в Україні – дитина. Поліцейські переконані, страшних наслідків можна уникнути. Варто лише не нехтувати правилами та перевозити дітей у автокріслах.

Дітям Ірини — дворічним двійнятам — автокрісла, без перебільшення, врятували життя.

Це все, що лишилось від автомобіля після жахливої ДТП. У неї жінка із дітьми потрапила наприкінці серпня.

Пригода трапилася поблизу Солонянського посту. Автомобіль Ірини зупинили поліцейські. Попросили допомогти в слідчих діях. Коли все закінчили, вона збиралася від’їжджати з узбіччя. Аж раптом в автівку на повній швидкості врізався навантажений п’ятитонник. Удар прийшовся на задню частину, де й спали діти. Момент зіткнення зафільмував відеореєстратор.

Від удару автомобіль пролетів більш як сімнадцять метрів. Діти, на щастя, лишились практично неушкодженими.

Що було б, якби не автокрісла  Ірина навіть уявляти не хоче. Переконана: саме вони й врятували життя її дітям.

А ось ця дорожня пригода трапилася у Дніпрі наприкінці минулого тижня. На Набережній Перемоги водій легковика не впорався з керуванням і влетів у стовп.

В автівці знаходилися троє дітей. Їх перевозили без автокрісел. Лишилися живі — дивом. Одна дитина отримала забої та синці, двох інших — шпиталізували з переламами.

Цьогорічна статистика невтішна: діти отримують травми ледь не в кожній ДТП. Ось такі дані тільки по Дніпру та Кривому Рогу.

Наразі механізмів впливу на таких несумлінних водіїв немає. Та вони мають з’явитися найближчим часом. Народні обранці в другому читанні підтримали введення штрафів за порушення правил перевезення дітей. Не маєш автокрісла — сплачуй 510 гривень. При повторному порушені — 850. Тепер закон має ще підписати президент. Тож всі — за автокріслами!

В родині Корольових над необхідністю автокрісла навіть не роздумували. Його придбали разом з іншими дитячими речами першої потреби.

Відтак, однорічний Міша із народження їздить в автокріслі. Це не тільки безпечно, а й дуже зручно, розповідають молоді батьки.

Однотонні, кольорові, з різних тканин — батьки можуть обрати крісло на будь-який смак. Та головне, щоб підходило за віком, вагою й зростом дитини.

Також автокрісла відрізняються і за системою кріплення.

Саме ізофікс і вважається найбезпечнішою системою. Та вартість автокрісел із таким способом фіксації починається від шести тисяч гривень. Ті, що на ременях — майже вдвічі дешевші. А ось купувати уживане крісло спеціаліст не радить. Адже якщо воно побувало в ДТП, гарантувати його безпеку неможна.

У багатьох країнах штрафи за відсутність дитячих автокрісел вже діють. Про досвід Англії нам Ганна. Каже:за дотриманням правил перевезення дітей уважно пильнують. Сума штрафів величезна навіть для Англії, на наші гроші це майже 16 тисяч гривень. Ба більше: навіть з пологового будинку не випишуть без автокрісла в машині.

За офіційними даними Мінохорони здоров’я, кожен десятий травмований в ДТП  це дитина. І автокрісла зменшують імовірність трагічних наслідків приблизно на сімдесят відсотків.

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