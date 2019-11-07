За батьківське недбальство невдовзі каратимуть гривнею

Це стосується тих, хто перевозитиме дітей без автокрісел. Коли запрацюють нові правила, за перше порушення несумлінним водіям доведеться сплатити півсотні гривень. За повторне – вже 850. Нині ж патрульні обмежуються лише попередженнями. Статистика приголомшує: кожен десятий постраждалий у ДТП в Україні – дитина. Поліцейські переконані, страшних наслідків можна уникнути. Варто лише не нехтувати правилами та перевозити дітей у автокріслах.

Дітям Ірини — дворічним двійнятам — автокрісла, без перебільшення, врятували життя.

Це все, що лишилось від автомобіля після жахливої ДТП. У неї жінка із дітьми потрапила наприкінці серпня.

Пригода трапилася поблизу Солонянського посту. Автомобіль Ірини зупинили поліцейські. Попросили допомогти в слідчих діях. Коли все закінчили, вона збиралася від’їжджати з узбіччя. Аж раптом в автівку на повній швидкості врізався навантажений п’ятитонник. Удар прийшовся на задню частину, де й спали діти. Момент зіткнення зафільмував відеореєстратор.

Від удару автомобіль пролетів більш як сімнадцять метрів. Діти, на щастя, лишились практично неушкодженими.

Що було б, якби не автокрісла – Ірина навіть уявляти не хоче. Переконана: саме вони й врятували життя її дітям.

А ось ця дорожня пригода трапилася у Дніпрі наприкінці минулого тижня. На Набережній Перемоги водій легковика не впорався з керуванням і влетів у стовп.

В автівці знаходилися троє дітей. Їх перевозили без автокрісел. Лишилися живі — дивом. Одна дитина отримала забої та синці, двох інших — шпиталізували з переламами.

Цьогорічна статистика невтішна: діти отримують травми ледь не в кожній ДТП. Ось такі дані тільки по Дніпру та Кривому Рогу.

Наразі механізмів впливу на таких несумлінних водіїв немає. Та вони мають з’явитися найближчим часом. Народні обранці в другому читанні підтримали введення штрафів за порушення правил перевезення дітей. Не маєш автокрісла — сплачуй 510 гривень. При повторному порушені — 850. Тепер закон має ще підписати президент. Тож всі — за автокріслами!

В родині Корольових над необхідністю автокрісла навіть не роздумували. Його придбали разом з іншими дитячими речами першої потреби.

Відтак, однорічний Міша із народження їздить в автокріслі. Це не тільки безпечно, а й дуже зручно, розповідають молоді батьки.

Однотонні, кольорові, з різних тканин — батьки можуть обрати крісло на будь-який смак. Та головне, щоб підходило за віком, вагою й зростом дитини.

Також автокрісла відрізняються і за системою кріплення.

Саме ізофікс і вважається найбезпечнішою системою. Та вартість автокрісел із таким способом фіксації починається від шести тисяч гривень. Ті, що на ременях — майже вдвічі дешевші. А ось купувати уживане крісло спеціаліст не радить. Адже якщо воно побувало в ДТП, гарантувати його безпеку неможна.

У багатьох країнах штрафи за відсутність дитячих автокрісел вже діють. Про досвід Англії нам Ганна. Каже:за дотриманням правил перевезення дітей уважно пильнують. Сума штрафів величезна навіть для Англії, на наші гроші це майже 16 тисяч гривень. Ба більше: навіть з пологового будинку не випишуть без автокрісла в машині.

За офіційними даними Мінохорони здоров’я, кожен десятий травмований в ДТП – це дитина. І автокрісла зменшують імовірність трагічних наслідків приблизно на сімдесят відсотків.