Голова Дніпропетровської обласної пішов зі своєї посади

05.11.2019 19:17

Председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов во время шестого заседания парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, в Днепре, 20 сентября 2017 г. Фото Дивеев Сергей / УНИАН

Голова Дніпропетровської обласної Ради Гліб Пригунов добровільно пішов зі своєї посади. Сьогодні він написав про таке на власній сторінці у Фейсбук. Гліб Пригунов зазначив, що політична картина в країні останнім часом кардинально змінилася. Тому логічним би було провести позачергові вибори обласної ради. Відомо також, що нового голову обласної ради збираються обрати восьмого листопада. Саме на цей день призначена чергова сесія депутатів Дніпропетровщини.

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