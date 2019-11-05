Голова Дніпропетровської обласної пішов зі своєї посади

Голова Дніпропетровської обласної Ради Гліб Пригунов добровільно пішов зі своєї посади. Сьогодні він написав про таке на власній сторінці у Фейсбук. Гліб Пригунов зазначив, що політична картина в країні останнім часом кардинально змінилася. Тому логічним би було провести позачергові вибори обласної ради. Відомо також, що нового голову обласної ради збираються обрати восьмого листопада. Саме на цей день призначена чергова сесія депутатів Дніпропетровщини.

Продовжити читання