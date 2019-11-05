Нарешті – Гершвін!

Творчості популярного американського композитора присвятили окремий концерт фестивалю “Музика без меж”. В Академії музики публіка зустрілася з симфонічним оркестром “Фестиваль” і неперевершеними солістами. Для виступів обрані твори, що підкреслюють талановитість всіх учасників концерту. Слухала музику Джорджа Гершвіна й наша знімальна група.

Цей твір Гершвіна вперше виконується в Україні. Задоволення від гри відчувають всі : музиканти і диригент й публіка, напевно. Така вона увертюра з мюзиклу “Герл Крейзі”.

У втіленні музичного твору не буває дрібниць, й назва також важлива, як партитура, вважає диригент. Успіх залежить також від солістів.

Професор музичних наук Євген Михайлов також не приховує задоволення від того що грає Гершвіна. Особливо цей єдиний концерт композитора для фортепіано із оркестром. Він дуже відрізняється від творів для мюзиклів.

Має свою думку про дніпровський фестиваль й знаменитий Вааг Папян. Наша публіка знає його як диригента та піаніста.

Знайому “Блакитну рапсодію” цім вечором гості концерт-холу почули по-новому. Звичайно завдяки оркестру “Фестиваль” й Ваагу Папяну.

Щоб не пропустити унікальні концерти програми фестивалю “Музика без меж”, шанувальникам класики радять стежити за афішами Академії музики.