Чавунному Тарасу Григоровичу виповнилося 60 років

Величезний пам’ятник на Монастирському острові встановили ще у 1959 році. Відтоді він став одним із найвпізнаваніших символів нашого міста. Історію найбільшого у світі Шевченка – дивіться далі у сюжеті.

Скульптура Шевченка на острові з’явилася у 1957-у році. Тоді саме однойменний парк реконструювали. Cтатую виготовили за проєктом архітектора Зноби. Її вага сягнула п’ятдесяти п’яти тон, а загальна висота – понад двадцяти метрів. Після встановлення, Кобзар став не тільки культурним, а й національним символом майбутньої України.

Кобзар став справжньою родзинкою тодішнього Дніпропетровська: вперше згадка про нього з’являється у туристичних путівниках вже через 10 років після встановлення. Ця скульптура Шевченка – найвища у світі. Щоденно вона приваблює і містян, і туристів.

За перші півстоліття стан пам’ятника значно погіршився:на ньому була іржа та численні дірки. Більш того, пам’ятник майже падав, бо ніяк не був закріплений на постаменті. У 2011-му році статую відправили на реставрацію, що коштувала місту 3 мільйони гривень.

Є у памятника Шевченку й маленька таємниця: у лівій руці поет тримає згорнутий папірець. Краєзнавці підозрюють, що на ньому текст вірша “Реве та стогне Дніпр широкий”. Але це не точно.