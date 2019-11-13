У частини дніпрян батареї холодні й досі

Школа, дитяча бібліотека та зо три десятки багатоповерхівок на Мануйлівському проспекті досі без тепла. Люди оббивали пороги усіх комунальних служб – та марно. У відчаї мешканці звернулися до наших журналістів. У ситуації розбиралася Валерія Бовша.

Пан Михайло з дружиною на початок опалювального сезону чекають досі. Хоча на вулиці ще й не морози, та вдома вже некомфортно, розповідають літні люди.

Важко без опалення і їхній сусідці Дарині — матері трирічного Єлисея. Каже: приходять з сином прогулянки, а вдома — не зігрітися.

І це при тому, каже директор обслуговуючої компанії, що будинок вже давно готовий до початку опалювального сезону.

У такій ситуації опинилися мешканці майже тридцяти будинків на Мануйлівському проспекті. Раніше тепло до багатоповерхівок постачав Коменергосервіс. Та цьогоріч їх передали Теплоенерго. І під’єднали до нової котельні. Як результат, впевнені мешканці, — холодні батареї.

Разом із керівником ОСББ намагаємось прояснити ситуацію в тепловому пункті.

Без тепла і школа № 26. Тож батьки хвилюються за здоров’я своїх дітей.

Директорка навчального закладу каже: вже протягом двох тижнів щодня телефонує в усі можливі інстанції. Та опалення так і не з’явилося. Тож адміністрація вирішила скоротити тривалість уроків до тридцять п’ять хвилин.

А ось працівникам дитячої бібліотеки обігрівачами користуватися забороняють. Відтак читачі сидять за книжками у верхньому одязі.

За коментарями ми звернулися до керівника Теплоенерго, та пояснювати ситуацію він не схотів. Лише сказав, що сьогодні тепло — таки буде в усіх. Аби переконатися в цьому, рушаємо до котельні. Дізнаємося: за п’ятнадцять хвилин до нашого приїзду її нарешті запустили.

Тож вже сьогодні ввечері або завтра зранку в цих проблемних будинках має бути тепло. Оператор переконує: котельня була повністю готова ще до початку опалювального сезону. Але газ для її запуску чомусь не подавали.