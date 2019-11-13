З 1 січня вводять кримінальну відповідальність за керування напідпитку

Зростають також штрафи та строки позбавлення права сідати за кермо. Поки у поліції чекають на такі зміни, юристи критикують законодавчу ініціативу. Чому ? – далі в сюжеті Владислава Авдієнка.

Ніч понеділка, Київ. Моторошне відео зафіксували камери спостереження: Лексус на шаленій швидкості вилітає на тротуар та буквально зносить двох пішоходів. Це – молода пара. Дівчина гине одразу, хлопця у важкому стані доправляють до лікарні. Вже потім слідчі з’ясують: водій преміум-автівки був п’яний.

А це вже Дніпро, серпень 2019. Перевернута маршрутка та розтрощений легковик. На відео видно, як авто на великій швидкості влітає в повний людей мікроавтобус. Від удару той перевертається.

Аварія сталася усього за декілька метрів від пішохідного переходу. Легковик вилетів звідси – з вулиці Вернадського. Просто за ним – поліцейські. Копи саме переслідували порушника, бо запідозрили, що той був напідпитку за кермом. Як наслідок більш як 10 людей потрапили до лікарні.

Як з’ясувалось, водій дійсно був у стані алкогольного сп’яніння.

З початку року на Дніпропетровщині сталося близько двох із половиною сотень ДТП за участі п’яних водіїв. Постраждало майже 40 людей, один – загинув. Зараз за керування у нетверезому стані передбачена лише адміністративна відповідальність.

“Стаття 130 передбачає штрафні санкції 10 тисяч гривень та позбавлення права керування на 1 рік.”

Проте незабаром за водіння у нетверезому стані притягатимуть до кримінальної відповідальності. Першого січня набуває сили закон, де водій, що сів за кермо напідпитку, отримає судимість. Зростуть і суми штрафів – аж до 34 тисяч гривень за перше та п’ятдесят тисяч за повторне порушення. Збільшиться й строк позбавлення водійських прав – до трьох років.

“Це і впливає на те, якою буде реакція водія, як швидко він буде реагувати на зміни в дорожній обстановці. Сподіваємось, що буде збільшено міру покарання, відповідальність.”

Такі зміни підтримують й самі водії.

А от юристи твердять: в законі є низка підводних каменів, зокрема – корупційні ризики через збільшення суми штрафів.

До того ж, копи витрачатимуть додатковий час на відкриття кримінальних проваджень.

Хай там як, у закону є й очевидно позитивні зміни, каже юрист – приміром, порушником визнаватиметься навіть водій, який випив після зупинки авто патрульними або скоєння ДТП.