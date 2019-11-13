З 1 січня вводять кримінальну відповідальність за керування напідпитку

13.11.2019 18:14

Молодой человек с бутылкой пива за рулем автомобиля

Зростають також штрафи та строки позбавлення права сідати за кермо. Поки у поліції чекають на такі зміни, юристи критикують законодавчу ініціативу. Чому ?  далі в сюжеті Владислава Авдієнка.

Ніч понеділка, Київ. Моторошне відео зафіксували камери спостереження: Лексус на шаленій швидкості вилітає на тротуар та буквально зносить двох пішоходів. Це  молода пара. Дівчина гине одразу, хлопця у важкому стані доправляють до лікарні. Вже потім слідчі з’ясують: водій преміум-автівки був п’яний.

А це вже Дніпро, серпень 2019. Перевернута маршрутка та розтрощений легковик. На відео видно, як авто на великій швидкості влітає в повний людей мікроавтобус. Від удару той перевертається.

Аварія сталася усього за декілька метрів від пішохідного переходу. Легковик вилетів звідси  з вулиці Вернадського. Просто за ним  поліцейські. Копи саме переслідували порушника, бо запідозрили, що той був напідпитку за кермом. Як наслідок більш як 10 людей потрапили до лікарні.

Як з’ясувалось, водій дійсно був у стані алкогольного сп’яніння.

З початку року на Дніпропетровщині сталося близько двох із половиною сотень ДТП за участі п’яних водіїв. Постраждало майже 40 людей, один  загинув. Зараз за керування у нетверезому стані передбачена лише адміністративна відповідальність.

“Стаття 130 передбачає штрафні санкції 10 тисяч гривень та позбавлення права керування на 1 рік.”

Проте незабаром за водіння у нетверезому стані притягатимуть до кримінальної відповідальності. Першого січня набуває сили закон, де водій, що сів за кермо напідпитку, отримає судимість. Зростуть і суми штрафів  аж до 34 тисяч гривень за перше та п’ятдесят тисяч за повторне порушення. Збільшиться й строк позбавлення водійських прав  до трьох років.

“Це і впливає на те, якою буде реакція водія, як швидко він буде реагувати на зміни в дорожній обстановці. Сподіваємось, що буде збільшено міру покарання, відповідальність.”

Такі зміни підтримують й самі водії.

А от юристи твердять: в законі є низка підводних каменів, зокрема  корупційні ризики через збільшення суми штрафів.

До того ж, копи витрачатимуть додатковий час на відкриття кримінальних проваджень.

Хай там як, у закону є й очевидно позитивні зміни, каже юрист  приміром, порушником визнаватиметься навіть водій, який випив після зупинки авто патрульними або скоєння ДТП.

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