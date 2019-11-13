Маю право на вибір

Під обласною адміністрацією мітингували студенти Медичної Академії. Вони долучилися до акцій протесту, що пройшли по всій країні. Студенти виступають проти нововведень, що мають увійти у силу вже на початку наступного року. Йдеться про продовження термінів проходження інтернатури та принципово інший спосіб обрання медичної спеціалізації. Молодь непокоїться, що механізм реформи непродуманий й через це вони не зможуть отримати професію лікаря.

Під час нещодавнього візиту на Дніпропетровщину, міністерка охорони здоров’я прокоментувала позицію влади щодо нових умов інтернатури та спеціалізації студентів. Й зазначила, що рішення ще не затверджене. І воно має обговорюватись зі всією медичною спільнотою.

“Глобальна ідея була така – дати можливість випускникам максимально гнучко вибирати інтернатуру, місце проходження і процедуру. Але ми потребуємо проводити обговорення, в тому числі з експертами, щоб прийти до правильної, максимально правильної моделі. В тому числі, моделі фінансування.”